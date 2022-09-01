Оценена роль иностранных армий на военных учениях в России

Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения армии Китая и Индии

Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения «Восток-2022» армии Китая и Индии. Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине. Так роль иностранных армий оценило издание Bloomberg.

В статье также говорится, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, причиной этому является тесные партнерские отношения Индии с Россией.

«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», — отмечается в статье.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.

Совместные действия отработают воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.