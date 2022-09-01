Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Оценена роль иностранных армий на военных учениях в России

Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения армии Китая и Индии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения «Восток-2022» армии Китая и Индии. Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине. Так роль иностранных армий оценило издание Bloomberg.

В статье также говорится, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, причиной этому является тесные партнерские отношения Индии с Россией.

«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», — отмечается в статье.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.

Совместные действия отработают воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов
Лукашенко заявил о невозможности поражения России в спецоперации на Украине
Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» женился
Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом осени 2022 года
Женщина нашла моллюсков, съела их и осталась полностью парализована
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ при безуспешных попытках наступления
В Минобороны рассказали об уничтожении 100 солдат ВСУ ударом ВКС
«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис
В визовых санкциях Евросоюза увидели отсутствие средств давления на Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.