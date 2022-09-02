Бородина назвала недвижимость приоритетом

Бородина рассказала, что покупка квартиры всегда в приоритете, а не траты на удовольствия

Российская телеведущая Ксения Бородина назвала покупку недвижимости приоритетом. Своим мнением о тратах она поделилась в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Подписчики спросили Бородину о том, что стоит делать — копить на квартиру или тратить деньги на удовольствия. По словам телеведущей, в таких случаях она всегда выбирала жилье, а потом позволяла себе развлечения и другие покупки.

«Когда могла позволить себе ездить на крутой тачке, я купила хонду и ездила на ней долго, потому что копила на квартиру. Потом уже первый муж подарил инфинити, это была первая крутая машина. Пока я не купила квартиру, я ее не поменяла. В приоритете всегда квартира», — объяснила Бородина.

В июне 2022 года она рассказала, что мечтает приобрести в Турции два объекта недвижимости, однако пока не может себе это позволить. Телеведущая хотела бы владеть квартирой в Стамбуле и домом в Бодруме. Ранее она поделилась, что купила недвижимость в ОЭА стадии котлована.