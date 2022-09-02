Сбербанк в полтора раза увеличил объем кредитования девелоперов жилья

Сбербанк за 8 месяцев 2022 года в 1,5 раза увеличил объем кредитования девелоперов жилья

Сбербанк за восемь месяцев 2022 года в полтора раза увеличил объем выдачи кредитов девелоперам жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,2 триллиона рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков. Он отметил, что в первые четыре месяца текущего года результаты банка по выдаче кредитов для застройщиков оказались на 15 процентов меньше, чем годом раньше, однако затем рынок жилищного строительства восстановил спрос на проектное финансирование.

В настоящее время банк финансирует строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья, на него приходится 55 процентов всех кредитов девелоперам жилой недвижимости.

«С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в "экономе" или "комфорте", но даже в классе люкс, где стоимость квадратного метра стартует от двух миллионов рублей. На все есть спрос», — подчеркнул Попов.

Он сообщил, что, по прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более двух тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллиона рублей.

