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Названы истекающие меры поддержки экономики от государства

Глава Минэкономразвития Решетников: некоторые меры поддержки экономики продлевать не будут

Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Министр экономического развития Максим Решетников назвал меры поддержки экономики и бизнеса государства, которые не будут продлеваться после истечения срока их действия. Главу ведомства цитирует ТАСС.

По словам Решетникова, правительство не планирует продлевать действие моратория на банкротство, льготные кредиты для системообразующих предприятий и нулевые пошлины на импорт критических товаров.

При этом глава Минэкономразвития пообещал, что многие меры поддержки сохранятся и будут продлены: «Конечно, поддержка населения и рынка труда — это абсолютный приоритет, все эти меры будут дальше действовать».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал об эффективности мер поддержки со стороны правительства, благодаря чему власти будут продлевать сроки их действия.

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Платон Щукин
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