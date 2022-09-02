Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью

Министр энергетики Индонезии Тасриф заявил о важности укрепления энергобезопасности

Фото: Brook Mitchell / Reuters

Министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф призвал страны «Большой двадцатки» (G20) вместе работать над энергобезопасностью, чтобы помочь развивающимся странам, которые пострадали от энергетического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, мир сегодня столкнулся с проблемами энергетической безопасности и нестабильностью цен на рынке.

«Сейчас крайне важно работать вместе над скоординированной политикой для укрепления энергетической безопасности. Тем самым мы можем помочь хрупким развивающимся странам, пострадавшим от энергетических потрясений», — заявил Тасриф во время своего выступления на встрече министров энергетики «Большой двадцатки».

Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Президент России Владимир Путин примет в нем участие. Власти Индонезии заявили о готовности обеспечить полную безопасность и предложить надежную охрану российскому лидеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию
Россиянка рассказала о местах для игр детей из «приличных» семей в СССР
В бундестаге призвали к демонтажу «Северного потока-2»
Пятерых мужчин наказали штрафами и арестами за участие в массовой драке
В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны
Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи
Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью
Предсказано будущее цен на новостройки
В России рассказали о применении «парадных» танков Украиной
101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.