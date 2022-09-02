Индонезия призвала страны G20 вместе работать над энергобезопасностью

Министр энергетики Индонезии Тасриф заявил о важности укрепления энергобезопасности

Министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф призвал страны «Большой двадцатки» (G20) вместе работать над энергобезопасностью, чтобы помочь развивающимся странам, которые пострадали от энергетического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, мир сегодня столкнулся с проблемами энергетической безопасности и нестабильностью цен на рынке.

«Сейчас крайне важно работать вместе над скоординированной политикой для укрепления энергетической безопасности. Тем самым мы можем помочь хрупким развивающимся странам, пострадавшим от энергетических потрясений», — заявил Тасриф во время своего выступления на встрече министров энергетики «Большой двадцатки».

Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Президент России Владимир Путин примет в нем участие. Власти Индонезии заявили о готовности обеспечить полную безопасность и предложить надежную охрану российскому лидеру.