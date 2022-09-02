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Посол Евросоюза в России покинул свой пост

Посол Евросоюза в России Эдерер сообщил об уходе с должности с 1 сентября
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Маркус Эдерер

Маркус Эдерер. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал, что покинул свой пост 1 сентября. Он провел последний рабочий день 31 августа, сообщил он в беседе с телеканалом RTVI.

Эдерер заявил о своем уходе с должности, отметив, что он «сделал то, что мог».

«Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог. Я сторонник школы экзистенциализма в дипломатии. И иногда я цитирую немецкого президента Штайнмайера, который сказал: "Представьте, что Сизиф был счастливым человеком"», — подчеркнул он.

В том же интервью RTVI Эдерер призвал страны Евросоюза не вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам По его мнению, это может быть выгодно российским властям. «Мое личное мнение — если бы Евросоюз принял такую меру, полный запрет виз, мы бы только укрепили этим президента России [Владимира Путина]», — подчеркнул дипломат.

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Марина Совина
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