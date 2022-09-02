ЦБ впервые раскрыл потери российских банков за полугодие

РБК: зампред ЦБ Тулин заявил, что убытки российских банков за полгода составили ₽1,5 трлн

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Потери кредитных организаций впервые раскрыл в интервью РБК первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин.

Он уточнил, что в январе—июне 66,7 процента совокупного убытка (1 триллион рублей), принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой. Речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам. «Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной», — заявил Тулин.

Зампред ЦБ пояснил, что «у некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону». Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении, объяснил он. Других «значимых потерь» банки пока не понесли, добавил Тулин.

Ранее Дмитрий Тулин заявил, что после начала кризиса экономическая сущность банковских вкладов в валюте российских граждан изменилась: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу. Он заверил, что интересы граждан при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях».