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На развитие российских самолетов предложили выделить миллиарды рублей

Минпромторг предложил выделить ₽5 млрд на развитие самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100

Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency

Минпромторг России предлагает выделить более 5 миллиардов рублей из бюджета на развитие самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает ТАСС.

«Предложение по увеличению бюджетных ассигнований в 2022 году — 5 139 600 000 рублей. Наименование мероприятия — субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"», — говорится в документе.

По данным агентства, средства направят на увеличение производственных мощностей по выпуску МС-21 и SSJ-100 в рамках проекта гражданского авиастроения.

26 августа сообщалось, что компания «Аэрофлот» задумала закупить 323 российских самолета. Из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 в новом облике, а также 40 воздушных судов Ту-214.

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Юлия Мискевич
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