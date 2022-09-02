51-летняя телезвезда показала тело в бикини без фотошопа

51-летняя телезвезда Бетенни Франкель показала тело в бикини до и после ретуши

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель показала тело в бикини до и после фотошопа. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда разместила два снимка в купальнике, на одном из которых ее фигура подверглась ретуши. Так, на нем видно гладкую кожу, тонкую талию и большую грудь женщины. При этом на фото без ретуши заметны морщины, бюст меньшего размера и более широкое туловище.

Франкель негативно высказалась о коррекции внешности в соцсетях. «Фильтры — это ложь, они вводят в заблуждение. Они заставляют женщин плохо относиться к себе. Они делают молодых девушек неуверенными в себе и одержимыми недостижимым совершенством. Они заставляют женщин среднего возраста и матерей чувствовать себя неуверенными в себе. Они создают ложный идеал для мужчин (...) Они разрушительны. Существует грань между попыткой выглядеть красиво и откровенной ложью», — выразила она свою позицию на данную тему в посте.

В июне сообщалось, что блогерша Майя Грэй сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования фотошопа. На кадре без фильтров заметны сильные высыпания, прыщи и рубцы на коже лица. На другом же снимке внешность девушки кардинально изменена: кожа выглядит здоровой, глаза имеют миндалевидную форму с эффектом «лисьего взгляда».