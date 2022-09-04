В Кремле прокомментировали возможный уход Кадырова с поста главы Чечни

Представитель Кремля Песков об уходе Кадырова: эти заявления пока не материализовались

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход главы Чеченской республики Рамзана Кадырова со своего поста. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что подобные сообщения пока никак не материализовались, Кадыров продолжает руководить регионом.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — подчеркнул Песков.

3 сентября Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

