Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле прокомментировали возможный уход Кадырова с поста главы Чечни

Представитель Кремля Песков об уходе Кадырова: эти заявления пока не материализовались
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход главы Чеченской республики Рамзана Кадырова со своего поста. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что подобные сообщения пока никак не материализовались, Кадыров продолжает руководить регионом.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — подчеркнул Песков.

3 сентября Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол США в России ушел с должности
В Германии призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине
В сети вспомнили исчезнувший с московских улиц предмет
Число погибших туристов на Ключевской сопке возросло
В России назвали способ «вывести за скобки» боевых действий Запорожскую АЭС
Падение аттракциона с людьми в Индии попало на видео
Huawei отправил сотрудников из России в Казахстан
Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
57-летняя актриса показала тело в бикини и порадовала фанатов
Основатель группы ПИК вышел из российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.