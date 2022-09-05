Кремль высказался о визите Лукашенко на форум с Путиным

Песков сообщил, что президент Белоруссии Лукашенко не приедет на ВЭФ

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Восточный экономический форум (ВЭФ) не планируется. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Его визита не планируется», — высказался Песков о визите белорусского президента.

7 сентября на форуме выступит с речью президент России Владимир Путин. Основными темами его выступления станут происходящие во всем мире процессы, а также развитие российского Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на ВЭФ приедут делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

