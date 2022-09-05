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Кремль высказался о визите Лукашенко на форум с Путиным

Песков сообщил, что президент Белоруссии Лукашенко не приедет на ВЭФ

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Восточный экономический форум (ВЭФ) не планируется. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Его визита не планируется», — высказался Песков о визите белорусского президента.

7 сентября на форуме выступит с речью президент России Владимир Путин. Основными темами его выступления станут происходящие во всем мире процессы, а также развитие российского Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на ВЭФ приедут делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

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Варвара Кошечкина
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