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Израиль снова нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо

Reuters: авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо повредил взлетно-посадочную полосу

Фото: Ammar Abdullah / Reuters

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили израильские ракеты, сбив несколько из них. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источники, передает Reuters.

Уточняется, что израильские военные вновь нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо. По словам собеседника издания, в результате авиаудара был нанесен материальный ущерб. В частности, повреждена взлетно-посадочная полоса. Также отмечается, что ранее над городом были слышны взрывы.

Как отмечает Reuters, это вторая атака Израиля за неделю. 31 августа израильские военные выпустили ракеты по аэропорту Алеппо, что привело к материальному ущербу.

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Ксения Назарова
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