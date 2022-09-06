Россиянина арестовали за убийство отказавшейся дать ему денег в долг соседки

Жителя Подольска арестовали за убийство соседки, отказавшейся одолжить ему денег

В Подольске 22-летнего местного жителя арестовали по подозрению в убийстве россиянки. Об этом во вторник, 6 сентябре, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 13 августа молодой человек пришел в гости к соседке, чтобы не в первый раз одолжить у нее денег. Когда женщина отказалась, фигурант дождался, пока та отвернется, и несколько раз ударил ее молотком по голове. После этого он начал искать в квартире деньги, однако обнаружить купюры ему не удалось.

Заметив, что потерпевшая жива, юноша добил ее молотком и завернул тело в ковер, чтобы ночью вынести с места преступления. Так как дверь в квартиру погибшей захлопнулась, он не смог вновь пробраться в жилище и уехал в Ярославскую область.

Во время осмотра места преступления следователь нашел перчатки, по которым была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. В итоге правоохранители смогли выделить ДНК профиль предполагаемого убийцы. 2 сентября его задержали.