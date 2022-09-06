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Россиянин повздорил с женой на отдыхе под Туапсе и умер

В одной из гостиниц Джубги обнаружено тело 31-летнего туриста из Курганской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Тело туриста из Курганской области обнаружили в одной из гостиниц Джубги под Туапсе. Об этом пишут «Кубанские Новости».

По данным портала, 31-летний россиянин во время отдыха повздорил с женой и заперся в комнате отеля. По словам супруги умершего, он пригрозил, что повесится.

Обеспокоившись долгим отсутствием мужа, туристка позвонила в экстренные службы. «Прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать молодого человека в течении получаса, но было уже поздно», — рассказал главный врач скорой помощи Эмиль Гараев.

Ранее в сентябре двое российских туристов утонули в море в Абхазии. В МЧС республики заявили, что погибшими оказались жители Тюменской области и Москвы, причины происшествия уточняются.

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Мария Гейн
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