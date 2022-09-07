В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

В Анапе 23 сентября пройдет фестиваль «Киношок» и конкурс детских фильмов «Киномалышок»

В Анапе 23 сентября стартует фестиваль «Киношок», мероприятие пройдет в концертном зале «Летняя эстрада». Об этом сообщают «Кубанские новости».

В рамках праздника запланировано проведение четырех конкурсных программ: показ полнометражных, короткометражных и телевизионных картин, а также конкурс детских фильмов «Киномалышок». Фестиваль завершится 30 сентября в Городском театре.

В конкурсных программах основной упор сделан на региональный кинематограф России, а также фильмы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Израиля, Греции и Ирана.

Полнометражные и короткометражные картины будут оцениваться профессиональным жюри, в телевизионном конкурсе победителя определят зрительским голосованием. Лучших авторов в программе «Киномалышок» выберут дети во главе с актером и продюсером Михаилом Сафроновым.

Ранее в августе сообщалось, что в селе Варваровка под Анапой открылся центр энологического туризма «Скалистый Берег», гости которого смогут познакомиться с виноделием Краснодарского края. Как отметил замглавы региона Андрей Коробка, в виноградниках высаживают новые сорта, в том числе коренные, которые давно росли на этой территории.