Силовики провели обыск у руководителя сети российских автозаправок

В Красноярске силовики пришли с обыском к руководителю сети автозаправок КНП Золотареву

Силовики пришли с обыском к генеральному директору «Красноярскнефтепродукта» (КНП) Борису Золотареву — руководителю одной из крупнейших сетей автозаправок на территории края. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Причина, по которой к бизнесмену пришли правоохранители, не уточняется. В организации информацию о проведенных обысках не прокомментировали.

«Красноярскнефтепродукт» был основан летом 1996 года. По последним данным, в компании работают полторы тысячи человек, большая часть акций (58 процентов) принадлежит Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края. Другие акционеры не раскрываются.