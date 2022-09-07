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Новый глава МИД Великобритании провел переговоры с украинским коллегой

Новый глава МИД Великобритании Клеверли провел переговоры с коллегой с Украины Кулебой

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский коллега стал первым официальным лицом, с которым Клеверли провел разговор на своей новой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Кулеба заявил, что министры будут вместе активно работать, чтобы «убедить остальной мир в том, что Украина победит — особенно тех, кто еще сомневается».

Во время разговора Клеверли заявил о готовности британских властей продолжать помогать Украине. «То, что происходит на Украине, важно для всех нас. Я сделаю все возможное, чтобы помочь им в борьбе за свободу» — сообщил британский министр.

Клеверли стал новым министром иностранных дел Великобритании, заменив на этом посту Лиз Трасс, которая была избрана премьер-министром и новым лидером Консервативной партии.

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Татьяна Антоненко
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