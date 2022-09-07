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Названы ошибки при строительстве каркасного дома

РБК назвали восемь ошибок при строительстве каркасного дома

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Неправильное строительство каркасного дома может привести к скорому разрушению конструкции. Восемь самых распространенных ошибок при возведении такого здания назвали РБК эксперты.

Одним из частых просчетов является строительство дома без разработанного профессионалом проекта. Такой документ позволяет рассчитать стоимость строительства и заказать необходимое количество материалов. Без него собственник рискует потратить больше денег и в итоге получить ненадежное здание, заявил директор завода домостроения «Хоумлайн» Дмитрий Апанасенко.

Другая грубая ошибка — неправильно подобранный фундамент, не учитывающий реальную нагрузку, рельеф местности и наличие грунтовых вод. В таком случае в стенах могут появиться трещины, отметил гендиректор ГК Izburg Дмитрий Мозговой. При строительстве также не стоит использовать плохо просушенную древесину, чтобы избежать появления плесени или насекомых, образования щелей, деформаций и усадки здания. Дешевый материал значительно усложнит внутреннюю и внешнюю отделку. Для каркаса необходимо выбирать пиломатериал камерной сушки влажностью 8-12 процентов.

Важно помнить и о гидроизоляции поверхности бетонного фундамента — ее отсутствие может привести к образованию плесени и гниению досок. Помимо этого, собственники часто неправильно используют крепежные элементы, например, выбирают фосфатированные саморезы и уголки, из-за которых дом не получает достаточно устойчивости. Следует также учитывать шаг креплений и наличие раскосов для жесткости конструкций.

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При утеплении каркасного здания нужно обратить внимание на наличие пароизоляции, толщину утепления и подобрать утеплитель так, чтобы он заполнил все пространство внутри каркаса. Неплотный утеплитель может осесть, из-за чего в стенах появятся полости. Оптимальным вариантом станет базальтовая вата. Еще один просчет — неправильно подобранное сечение и крепление балок, которое может привести к прогибам и обрушению конструкции.

Эксперты отмечают, что всего вышеперечисленного можно избежать, если строительством дома будут заниматься профессиональные рабочие. От компетенции строителей в большой степени будет зависеть качество здания. Собственникам советуют перед заключением сделки посетить объекты, которыми ранее занимался потенциальный исполнитель.

В июле россиянам назвали основные ошибки при самостоятельном ремонте. Одной из наиболее грубых эксперты считают отказ от дизайн-проекта, так как это может привести к дополнительным расходам.

Александра Качан
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