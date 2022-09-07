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Россиянам станет доступнее еще один популярный зарубежный курорт

АТОР: два российских перевозчика рассчитывают выполнять в зимнем сезоне рейсы в Эйлат

Фото: Unsplash

Две российские авиакомпании рассчитывают запустить в зимнем сезоне прямые рейсы в Эйлат. Информация об этом появилась у специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источников АТОР, популярный зарубежный курорт на Красном море может стать доступнее для россиян благодаря израильской программе поддержки международных перелетов. Так, правительство Израиля обещает каждому перевозчику, выполняющему не более 75 рейсов в неделю из одного и того же аэропорта в Эйлат, субсидию в размере 60 евро (3,6 тысячи рублей) на одного пассажира.

Еще одной предпосылкой для запуска перелетов в Эйлат, по мнению туроператоров, является дефицит доступной перевозки. Эксперты считают, что появление субсидированных рейсов «может оживить спрос по направлению», если цена билетов будет ниже существующих предложений.

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Специалисты напомнили, что стоимость прямого перелета из Москвы в Израиль и обратно составляет примерно 60 тысяч рублей (при условии раннего бронирования за два-три месяца), а стыковочные рейсы через Стамбул, Ереван и Дубай обойдутся ненамного дешевле — от 50-60 тысяч рублей.

Ранее в августе сообщалось, что Израиль попал в список популярных для отдыха стран у россиян. Чаще всего в последний месяц лета туристы покупали авиабилеты в ЮАР и Индию — доля бронирований выросла в два раза.

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Дарья Рыбак
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