Бывший французский военный Боке заявил, что Париж причастен к геноциду в Донбассе

Бывший французский военный Адриан Боке обвинил Париж в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Боке обратил внимание на снаряд с маркировкой на французском языке, который используется для химических атак. По его словам, часть этого снаряда была использована при обстреле Донецка как химическое оружие.

«Вероятно, непосредственно этим снарядом был поврежден резервуар с аммиаком на территории Донецкого пивзавода. Из-за чего произошла утечка аммиака. Таким образом, сегодня мы можем подтвердить, что Французское государство причастно в определенной мере к этому обстрелу и к химической атаке… К обстрелу, в результате которого произошла химическая атака на население Донецкой народной республики», — заявил французский военный. По его словам, в результате этой атаки были заражены два водоема.

Боке заявил, что власти Франции должны признать свое участие в этой атаке и прояснить свою роль в ней. Военный назвал этот факт весомым доказательством преступления Французского государства против гражданского населения.

Ранее в МИД России заявили, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области при проведении референдумов имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям.

