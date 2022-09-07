ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в разных регионах России

ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников и массу незаконного оружия в регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 90 подпольных оружейников и массу незаконного оружия в 40 регионах России: в частности, было выявлено 35 незаконных мастерских для изготовления или переделывания оружия. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Силовики изъяли из оборота 349 единиц огнестрельного оружия — как иностранного, так и отечественного, 41 килограмм пороха, почти 47 тысяч патронов, и множество запчастей к оружию. Однако изъято было не только стрелковое оружие, а также 28 гранатометов, 3 огнемета и пусковая установка с противотанковыми ракетами.

Масштабная спецоперация проводилась в июле-августе 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым и Коми, в Пермском, Приморском и Хабаровском краях и многих других регионах.

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время Великой Отечественной войны. В ФСБ считают, что одним из самых страшных преступлений украинских националистов в годы войны стала Волынская резня 1943 года. Первым актом геноцида со стороны бандеровцев стало убийство 137 поляков во время резни в Паросле.