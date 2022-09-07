Эксперт увидел историческую цикличность в стремлении Запада уничтожить Россию

Александр Шатилов: Запад проводит традиционную политику гегемонии и подавления альтернатив

Нынешняя геополитическая ситуация с точки зрения исторической цикличности является достаточно логичной, поскольку Запад проводит традиционную политику гегемонии и подавления любых альтернатив на мировой арене. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Это давнишняя черта наших «западных партнеров», стоит вспомнить хотя бы попытки западных лидеров в прошлом подмять под себя не только Европу, но и запредельные пространства. И такая политика зачастую сопровождалась геноцидом неевропейского населения — унтерменшей с точки зрения западников. Здесь мы можем вспомнить вторжение Наполеона в Россию и его оккупационную политику, провести аналогии с гитлеровской Германией, которая являлась Евросоюзом своего времени, кровью и железом объединив не только немецкие земли, но и практически всю Европу накануне 1941 года. В этой ситуации эстафету западных экспансионистов прошлого перехватили уже США, которые не терпят никакой альтернативы и многополярности и продвигают униполярность при помощи грубой силы, задействуя для этого либо свои силовые ресурсы, либо используя сателлитов», — говорит эксперт.

Таким образом, по его словам, аналогии явно прослеживаются, и Россия фактически является сейчас мировым лидером сопротивления западной униполярности и западного неоимпериализма. «Для современного Запада характерно желание не просто подмять под себя мировое пространство, но и желание подавить и попользоватся ресурсами покоренных территорий, обеспечивая элите своего населения высокие стандарты жизни. В этой ситуации Россия, которая ведет достаточно активное противостояние с Западом не только на Украине, но и в финансово-экономической сфере, с точки зрения Запада, совершает колоссальное преступление, лишая благ и приоритетности европейцев и американцев. Мы видим, что западные страны чрезвычайно обеспокоены перспективами тяжелой зимы. По мнению англосаксов, никто не смеет вести такую политику, поэтому сейчас нас пытаются подавить на различных направлениях, но, на мой взгляд, Россия достаточно уверенно отбивает эти атаки, все больше консолидируя вокруг себя другие страны и народы незападного мира, фактически став лидером этого сопротивления западной гегемонии», — отметил Александр Шатилов.

В целом, по словам эксперта, «мы наблюдаем историческую цикличность, выражающуюся в стремлении Запада сохранить геополитическую однополярность, устранив альтернативы и попытаться за счет разгрома мятежной России, воспользоваться ее ресурсами и достоянием».

210 лет назад, 7 сентября (26 августа — по старому стилю) 1812 года в ходе Отечественной войны состоялась битва около села Бородино между русской армией под командованием Михаила Кутузова и французской армией под командованием Наполеона Бонапарта. Федеральным законом №32 «О днях воинской славы (победных днях) России» 8 сентября установлен день воинской славы — День Бородинского сражения русской армии.

По мнению историков, за более чем два столетия с момента Бородинского сражения ни политика Запада по отношению к России, ни методы ее реализации не изменились. Коллективный Запад может иметь разное историческое и политическое воплощение: империя Наполеона или НАТО, но его цель всегда остается одна — уничтожение России. Однако народ России всегда мужественно и героически отвечал на агрессию против своего Отечества, объединялся вокруг лидера и давал отпор врагу.

