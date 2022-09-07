Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейские банки начали готовиться к дефициту газа

Reuters: одни из крупнейших банков Европы начнут экономить на освещении из-за цен на газ

Фото: Shutterstock

Агентство Reuters сообщает, что одни из крупнейших банков Европы проводят стресс-тестирования энергоснабжения своих офисов и банкоматов — кредитные организации проверяют, насколько они подготовлены к возможному дефициту газа, цены на который в последнее время рекордно выросли.

Некоторые из них приготовились использовать резервные электрогенераторы и могут начать экономить на освещении. Банки также пытаются сосредоточить персонал в меньшем количестве офисов, чтобы использовать меньше электроэнергии.

Например, американский финансовый конгломерат JPMorgan, у которого есть подразделения в Лондоне и Франкфурте, будет использовать дизельные генераторы. Установки могут поддерживать работу главных офисов в течение нескольких дней. Резервные генераторы также будет использовать компания Euronext, которая управляет фондовыми биржами во Франции и Италии.

Материалы по теме:
Доигрались. Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
Доигрались.Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
22 августа 2022
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022

Устойчивость к перебоям с электричеством проверили и во втором по величине банке Италии UniCredit. Источник в организации рассказал, что проверялась работа основных центров обработки данных. Они получают электроэнергию от двух независимых электростанций, однако неизвестно, как долго центры смогут работать на этом источнике питания.

В Deutsche Bank рассказали, что организация внедряет ряд мер по энергосбережению в 1400 офисах в Германии. Ежегодно компания сможет экономить 4,9 миллиона киловатт электроэнергии. Кроме того, банк отключит горячую воду в туалетных комнатах, будет регулировать температуру на рабочих местах, а также выключит на ночь все внутреннее освещение филиалов и подсвечивающуюся рекламу. Кроме того, банк решил отключить фонтан перед головным офисом во Франкфурте.

Компании ищут альтернативные источники электроэнергии, поскольку усугубившийся геополитический кризис угрожает практически полным прекращением поставок ископаемого топлива в Европу. С середины июня российский поставщик газа «Газпром» несколько раз снижал прокачку по основному маршруту экспорта топлива в Европу, газопроводу «Северный поток». С 31 августа трубопровод остановили на плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая», тогда поставки топлива в Европу вовсе прекратились. 2 сентября компания объявила о приостановке работы газопровода на неопределенный срок до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Российский стилист перечислила модные вещи для любого возраста
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.