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Польша направит ноту Германии о выплате репараций

Замглавы МИД Польши Шинковский заявил о намерении направить ФРГ ноту о выплате репараций

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency

Власти Польши рассчитывают направить Германии ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в течении года. Об этом намерении сообщил замглавы МИД республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.

«Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка — это был долгий процесс [подготовки] отчета о военных потерях. На это ушло около пять лет», — заявил Шинковский вель Сенк.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению замминистра, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

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Политик подчеркнул, что ведомство, в данный момент, готовит ноту. Долго ждать этого шага, по заверению представителя МИД, не придется — нота будет направлена до конца этого года.

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны.

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Юлия Мискевич
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