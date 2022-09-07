Названа самая модная обувь на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали обувь на платформе модным трендом осени

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную обувь на осень. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о моделях на платформе. По мнению экспертов, подобная обувь считается практичной и помогает визуально увеличить рост.

Как отмечают специалисты, данный тренд стал популярным благодаря показам с прошедших недель моды. Так, креативный директор люксового бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли дополнил осенне-зимнюю коллекцию одежды обувью на платформе. В то же время модельер марки Bottega Veneta Матье Блази представил новый дизайн туфель главной героини комикса «Бастер Браун» Мэри Джейн, сделав их более массивными.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.