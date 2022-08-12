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Российский стилист назвала худшие модели обуви на осень и зиму

Стилист Софронова: угги с декором стали худшей обувью на осень и зиму 2022-2023 годов

Фото: Shutterstock

Российский стилист Цветана Софронова назвала худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Комментарии эксперта приводит издание Woman's Day.

В первую очередь специалист призвала отказаться от сникеров (обувь в спортивном стиле — прим. «Ленты.ру»), высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. По словам Софроновой, упомянутые модели утратили свою актуальность. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к другим вариантам. Например, на данный момент в моде классические черные кеды, короткие и однотонные дутики без застежек, а также ботфорты на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Также стилист отметила обувь, стилизованную под горные ботинки, и угги с декором. При этом Софронова подчеркнула, что вторая модель не является антитрендом. Как считает собеседница издания, обилие деталей дешевит образ. В связи с этим она посоветовала заменить их на базовые варианты — черные угги на небольшой платформе и с плотным верхом без декора.

В июне ведущий Александр Рогов назвал вышедшую из моды в текущем сезоне модель джинсов. По его мнению, штаны из денима с декоративными вставками и деталями являются антитрендом 2022 года. «Они несовременные! Смотри, здесь детализация, очень много прострочек, слишком нарядная пуговица, здесь опять пошли прострочки. Слишком много всего», — пояснил он.

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Мария Винар
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