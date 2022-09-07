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Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева

Рожков из «Уральских пельменей» поддержал пошутившую про Соловьева команду КВН
Андрей Рожков

Андрей Рожков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков прокомментировал шутку про телеведущего Владимира Соловьева, которую вырезали из эфира шоу «Встреча выпускников КВН» на Первом канале. О своем отношении к такому юмору Рожков высказался в Telegram-канале.

«Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН», — оценил он выступление команды.

Шутка, о которой говорил Рожков, прозвучала во время съемок шоу «Встреча выпускников КВН», проходивших 15 июля в Екатеринбурге. В сцене «Сборной Снежногорска» с участием звезды «Уральских пельменей» один из участников команды заявил, что планирует передать привет Соловьеву от екатеринбуржцев. При этом кавээнщик был одет в костюм ладони с поднятым средним пальцем. Из трансляции на Первом канале шутку про телеведущего вырезали.

Ранее Соловьев неоднократно критиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также столицу региона Екатеринбург и часть его жителей в своих эфирах. В частности, в конце апреля он в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». В ответ на эти слова губернатор Свердловской области призвал Соловьева «следить за языком». В мае депутаты заксобрания области попросили главу ВГТРК Олега Добродеева оценить действия Соловьева и заявили, что его высказывания бросают тень на регион.

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Денис Савосин
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