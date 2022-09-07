Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева

Рожков из «Уральских пельменей» поддержал пошутившую про Соловьева команду КВН

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков прокомментировал шутку про телеведущего Владимира Соловьева, которую вырезали из эфира шоу «Встреча выпускников КВН» на Первом канале. О своем отношении к такому юмору Рожков высказался в Telegram-канале.

«Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН», — оценил он выступление команды.

Шутка, о которой говорил Рожков, прозвучала во время съемок шоу «Встреча выпускников КВН», проходивших 15 июля в Екатеринбурге. В сцене «Сборной Снежногорска» с участием звезды «Уральских пельменей» один из участников команды заявил, что планирует передать привет Соловьеву от екатеринбуржцев. При этом кавээнщик был одет в костюм ладони с поднятым средним пальцем. Из трансляции на Первом канале шутку про телеведущего вырезали.

Ранее Соловьев неоднократно критиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также столицу региона Екатеринбург и часть его жителей в своих эфирах. В частности, в конце апреля он в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». В ответ на эти слова губернатор Свердловской области призвал Соловьева «следить за языком». В мае депутаты заксобрания области попросили главу ВГТРК Олега Добродеева оценить действия Соловьева и заявили, что его высказывания бросают тень на регион.