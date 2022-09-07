В России допустили прекращение действия продуктовой сделки

Постпред при ООН Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя допустил прекращение действия продуктовой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не находится ли сделка под угрозой, дипломат обратил внимание на отсутствие результатов. «Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал», — сказал он. Постпред при ООН пояснил, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт Василий Небензя постпред России при ООН

Он добавил, что это касается и экспорта удобрений из России.

Кроме того, Небензя напомнил, что соглашение было заключено на четыре месяца, оно заканчивается в ноябре. По его словам, «сделка, как правило, должна продлеваться». В то же время дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что российская часть сделки будет исполняться.

Проблемы с экспортом

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства работать над поставками продуктов и удобрений из России на рынки. Он подчеркнул, что экспорт продовольствия из России и с Украины имеет ключевое значение для будущей стабилизации рынков товаров и снижения цен. Генсек ООН также заверил, что организация работает с США над устранением преград для поставок российских продуктов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко указал на тот факт, что Россия готова поставить на мировые рынки более 30 миллионов тонн зерна. При этом он отметил, что без поставок российского зерна, удобрений «будет сложно рассчитывать на продвижение» в вопросе решения продовольственного кризиса.

Алгоритм вывоза украинского зерна

Соглашения по экспорту зерна через Черное море были подписаны Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Так, в соответствии с договоренностями, из контролируемых Украиной портов Черного моря (Одесса, Черноморск и Южный) будут вывозить украинское зерно на экспорт по безопасному морскому коридору. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Кроме того, в рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно. Для контроля процесса в Стамбуле был создан специальный Совместный координационный центр.

В свою очередь, Россия должна получить разрешение на экспорт зерна и удобрений, который ранее был затруднен из-за санкций. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.