МИД России объяснил расхождение в данных о количестве зерна в портах на Украине

Замглавы МИД Руденко объяснил расхождение в данных о количестве зерна в портах на Украине

Расхождение в данных о количестве зерна в портах на Украине может быть связано с тем, что Киев заявляет о имеющемся у него потенциале экспортировать в текущем году до 20-25 миллионов тонн с учетом урожая, который еще не собран. Так объяснил «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, в портах Украины находится около 4,5 миллиона тонн зерновых. Киев заявляет о имеющемся у него потенциале экспортировать в текущем году до 20-25 миллионов тонн с учетом урожая, который еще не собран. Отсюда, видимо, и расхождение, о котором вы говорите. В свою очередь, Россия готова поставить на мировые рынки более 30 миллионов тонн зерна», — сказал дипломат.

В беседе с корреспондентом издания Руденко также высоко оценил договоренности о вывозе украинского зерна. Говоря о перспективах их реализации замглавы МИД отметил, что очень многое зависит от Киева, который обеспечивает безопасность судов в черноморских портах, и от стран Запада, которые должны создать условия для доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Представители России, Украины Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю через порты Южный, Черноморск и Одесса. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.