В Москве посетитель ТЦ упал с лестницы на втором этаже и умер

Посетитель ТЦ на северо-востоке Москвы умер после падения с лестницы на втором этаже

В торговом центре (ТЦ) на северо-востоке Москвы после падения с высоты умер посетитель. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, во вторник, 6 сентября, о происшествии в правоохранительные органы сообщил неизвестный. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины. По информации телеканала, посетитель торгового центра упал на кафельный пол через перила лестницы на втором этаже. При каких обстоятельствах это случилось, не сообщается.

Ранее в Москве посетитель торгового-развлекательного центра «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа. 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.