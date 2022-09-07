Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве посетитель ТЦ упал с лестницы на втором этаже и умер

Посетитель ТЦ на северо-востоке Москвы умер после падения с лестницы на втором этаже

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В торговом центре (ТЦ) на северо-востоке Москвы после падения с высоты умер посетитель. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, во вторник, 6 сентября, о происшествии в правоохранительные органы сообщил неизвестный. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины. По информации телеканала, посетитель торгового центра упал на кафельный пол через перила лестницы на втором этаже. При каких обстоятельствах это случилось, не сообщается.

Ранее в Москве посетитель торгового-развлекательного центра «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа. 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.