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Россияне стали чаще интересоваться переездом в популярную курортную страну

Спрос на получение гражданства или ВНЖ в Турции со стороны россиян вырос впервые с марта

Фото: Murad Sezer / Reuters

В июле 2022 года спрос среди россиян на покупку жилья в Турции ради получения гражданства или вида на жительство (ВНЖ) повысился на 8,5 процента относительно июня. О том, что граждане России стали чаще интересоваться переездом в популярную курортную страну, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Turk.Estate.

Число обращений со стороны россиян в июле выросло впервые с марта. Положительная динамика относительно седьмого месяца 2021 года составила 342,29 процента.

Кроме того, за первые семь месяцев нынешнего года интерес россиян к получению гражданства или ВНЖ в Турции оказался на 437,41 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Показатель среднемесячного количества запросов, связанных с получением гражданства или вида на жительство в курортной стране, в 2022-м был на 364,62 процента выше по сравнению с таким же параметром за 2021-й.

В августе аналитики Turk.Estate пришли к выводу, что москвичи бросились скупать жилье в Турции. Согласно их данным, спрос на недвижимость в евразийской стране со стороны жителей российской столицы в период с июня 2021 по июнь 2022 года вырос более чем в 2,5 раза.

Полина Кислицына
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