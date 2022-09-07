Троих воспитанников кадетского корпуса в Туве обвинили в убийстве кадета

В Туве троих воспитанников кадетского корпуса обвинили в убийстве 18-летнего кадета

В Кызыле воспитанников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» задержали за убийство 18-летнего кадета. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель прокуратуры Тывы Игорь Оюн.

Тело погибшего со следами насильственной смерти было обнаружено в лесу рядом с Сельскохозяйственной улицей. Всего по делу проходят трое подростков, двое из них арестованы, им предъявлено обвинение. Их соучастнику планируют предъявить обвинение сегодня.

Также в отношении сотрудников кадетского корпуса, которые плохо вели профилактическую работу, не следили за проходом на территорию посторонних, употреблением подростками алкоголя и другими нарушениями, возбуждено дело о халатности. В 2022 году прокуратура неоднократно проводила проверки в интернате после того, как его самовольно покидали воспитанники. Однако проблемы решены не были несмотря на то, что о ситуации в интернате были проинформированы и глава региона, и министр образования республики.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, преступление было совершено примерно в 14 часов по местному времени (18:00 мск). Трое подростков в возрасте 16 и 17 лет распивали спиртное вместе с потерпевшим, между ними возникла ссора, во время которой соучастники зарезали оппонента. По сведениям Telegram-канала Mash Siberia, убитому нанесли более 50 ножевых ранений.