Украина получила первые ударные беспилотники Warmate

ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate, которые используют страны НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря сбору monobank получили первые 20 беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии стран-членов НАТО, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram.

«На счету банка mono 64 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт», — рассказал чиновник.

По словам Федорова, остальные дроны доставят на передовую в сентябре. Такие беспилотники используют военные в Польше и странах НАТО, отметил он, добавив, что дроны Warmate могут обнаружить и поразить легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) противника.

Monobank — украинский сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, и одноименный виртуальный банк. Работает по лицензии Universal Bank.

29 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал поставку Украине беспилотников и средств ПВО. «В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сообщил канцлер Германии.