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Украина получила первые ударные беспилотники Warmate

ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate, которые используют страны НАТО

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря сбору monobank получили первые 20 беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии стран-членов НАТО, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram.

«На счету банка mono 64 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт», — рассказал чиновник.

По словам Федорова, остальные дроны доставят на передовую в сентябре. Такие беспилотники используют военные в Польше и странах НАТО, отметил он, добавив, что дроны Warmate могут обнаружить и поразить легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) противника.

Monobank — украинский сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, и одноименный виртуальный банк. Работает по лицензии Universal Bank.

29 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал поставку Украине беспилотников и средств ПВО. «В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сообщил канцлер Германии.

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Варвара Кошечкина
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