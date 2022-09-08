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Зеленский заявил о санкциях против сотен политических деятелей России

Президент Украины Зеленский заявил о санкциях против 606 политических деятелей России
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина ввела санкции против более чем шести сотен представителей власти России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России», — сказал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации, 424 депутатов Государственной думы. Зеленский добавил, в отношении данных политических деятелей уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер, однако не уточнил, в чем они заключаются. Список подпавших под санкции россиян также не приводится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого он указал на необходимость подготовки восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз россиянам. В ходе беседы также удалось скоординировать шаги по будущему ограничению России в рамках получения сверхприбылей от продажи нефти и газа.

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Марина Совина
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