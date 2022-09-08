Байден проведет переговоры с лидерами G7 и НАТО по Украине

Президент США Байден проведет переговоры с союзниками в G7, НАТО и ЕС по помощи Украине

Президент США Джо Байден проведет переговоры в онлайн-формате с союзниками, в том числе с лидерами стран-членов Большой семерки (G7), Европейского союза (ЕС) и НАТО для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает ТАСС.

«Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине, поговорит)в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС», — сказано в сообщении. По информации агентства, переговоры политиков по видеосвязи пройдут 8 сентября, поздним утром по вашингтонскому времени.

Ранее стало известно, что Вашингтон объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи США поставят Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.