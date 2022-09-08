На Украине против блогера-миллионника возбудили дело за поддержку России

В Сумской области против блогера-миллионника возбудили дело за поддержку спецоперации РФ

Прокуратура Сумской области Украины направила в суд уголовное дело против блогера-миллионника, живущего в России и выступающего в поддержку специальной военной операции. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

По данным ведомства, блогер жил в городе Сумы до 2014 года, после чего уехал в РФ. Его обвиняют в распространении информации, содержащей поддержку российской военной спецоперации на Украине.

«По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар"», — отметили в офисе украинского генпрокурора.

Ранее в ведомстве сообщали о возбуждении дела против писателя из Харькова за его «антиукраинское» интервью. Причиной для этого стали его высказывания о том, что «украинские военные восемь лет бомбили и уничтожали Донбасс» и что «с 2014 года Украины как государства не существует».