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На Украине против блогера-миллионника возбудили дело за поддержку России

В Сумской области против блогера-миллионника возбудили дело за поддержку спецоперации РФ

Фото: РИА Новости

Прокуратура Сумской области Украины направила в суд уголовное дело против блогера-миллионника, живущего в России и выступающего в поддержку специальной военной операции. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

По данным ведомства, блогер жил в городе Сумы до 2014 года, после чего уехал в РФ. Его обвиняют в распространении информации, содержащей поддержку российской военной спецоперации на Украине.

«По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар"», — отметили в офисе украинского генпрокурора.

Ранее в ведомстве сообщали о возбуждении дела против писателя из Харькова за его «антиукраинское» интервью. Причиной для этого стали его высказывания о том, что «украинские военные восемь лет бомбили и уничтожали Донбасс» и что «с 2014 года Украины как государства не существует».

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Алевтина Запольская
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