Стало известно о планах китайского автоконцерна по захвату российского рынка

Глава Минпромторга: китайский автопроизводитель Haval расширит модельный ряд в России

Китайский автомобильный бренд Haval, у которого есть производственная площадка в Тульской области, решил расширить производство в России, рассказал в интервью РИА Новостям глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Haval надеется локализовать производство в России более чем на 80 процентов через шесть лет. Главе ведомства также стало известно, что компания планирует выпускать больше моделей автомобилей на местном заводе Haval. Сейчас на предприятии производится ряд кроссоверов — Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, а также рамный внедорожник Haval H9. Завод выпускает около 70 тысяч автомобилей в год.

В настоящее время китайский концерн может преуспеть в захвате российского авторынка, поскольку его завод остается единственным иностранным автопредприятием, которое продолжает работу в России. Из-за отсутствия конкурентов компания существенно подняла цены. Например, Haval Jolion подорожал на 49 процентов, до 2,03 миллиона рублей.

Между тем экспорт автомобилей из Китая в Россию третий месяц подряд остается на минимальном уровне. В июле он подрос на девять процентов по сравнению с июнем, но в денежном выражении по-прежнему составляет скромные 33,6 миллиона долларов. В марте речь шла о 190 миллионах долларов.