Врач предупредил о грозящей большинству российских мужчин импотенции

Бариатрический хирург Юрий Яшков: ожирение снижает половое влечение у мужчин

Лишний вес влияет на гормональный фон мужчин за счет висцерального жира, снижая половое влечение и сексуальные возможности, заявил профессор, бариатрический хирург с 40-летним стажем, почетный президент Общества бариатрических хирургов Юрий Яшков. В комментарии для «Ленты.ру» он предупредил, что избыточный вес грозит импотенцией.

Юрий Яшков, бариатрический хирург

Яшков напомнил о недавнем выступлении главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью Олега Аполихина на Восточном экономическом форуме. Согласно заявлению последнего, большинство российских мужчин страдает отложениями жира и депрессией, что приводит к снижению либидо и эректильной дисфункции.

Врач предупредил об опасности висцерального ожирения. «Жировая ткань является метаболически активной, и большое количество жировых отложений, особенно в брюшной полости (так называемое висцеральное ожирение), однозначно негативно влияет на гормональный фон. У мужчин это выражается в падении уровня тестостерона, что, соответственно, приводит к снижению либидо, сексуальной потенции и репродуктивных возможностей», — объяснил он.

Бариатрический хирург подчеркнул, что важно контролировать лишний вес уже на начальной стадии, иначе он может со временем перерасти в ожирение, которое является причиной других заболеваний: сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, репродуктивной дисфункции и многих других медицинских и социальных проблем. Кроме того, ожирение значительно сокращает продолжительность и качество жизни.

Ожирение — это серьезное хроническое рецидивирующее заболевание. Оно влияет не только на репродуктивную систему организма, но и на все его системы в целом. Очень важно не предпринимать попыток самолечения, и если ожирение уже наступило, то необходимо обращаться к профильному специалисту Юрий Яшков, бариатрический хирург

Одним из наиболее эффективных способов лечения морбидного ожирения, продолжил врач, является бариатрическая хирургия. По данным специалиста, у прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более, чем на 60 процентов в течение одного-полутора лет, у 75-90 процентов из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более. Своевременно прооперированные пациенты переходят в принципиально новое качество жизни, что в полной мере относится как к сексуальной, так и репродуктивной составляющим, заключил Яшков.

Ранее специалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» назвали регионы России, в которых чаще всего проживают самые сексуально бессильные мужчины. Выяснилось, что от эректильной дисфункции чаще всего страдают жители Подмосковья.