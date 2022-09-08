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В Литве заявили о поиске помещений для украинских беженцев

В Литве ищут помещения для приема новой волны украинских беженцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Литвы в преддверии нового наплыва украинских беженцев зимой начали искать помещения, где можно было бы их разместить, заявила министр социального обеспечения и труда Литвы Моника Навицкене. Ее слова приводит ТАСС.

«Все прежние ресурсы для приема беженцев исчерпаны, поэтому сейчас в сотрудничестве с самоуправлениями мы осматриваем неиспользуемые помещения учебных заведений, медицинских учреждений на предмет их приспособления для приема беженцев», — пояснила министр.

Также Навицкене призналась, что условия проживания в новых местах будут менее комфортными по сравнению с теми, в которых живут ранее принятые беженцы. По ее прогнозам, Литва будет в состоянии принять около 25 тысяч человек.

Изначально жители Литвы принимали беженцев у себя, получая за эту финансовую компенсацию: за одного человека в месяц начислялось 150 евро. Всего на компенсации в госбюджете 2022 года на это предусмотрено 6,3 миллиона евро.

Литва является одним из лидеров среди членов Евросоюза по количеству украинских беженцев. Согласно статистическому ведомству, в республике на данный момент находятся 64,9 тысячи беженцев с Украины.

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Татьяна Антоненко
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