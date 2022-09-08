«Диалог» поможет госслужащим стать лидерами мнений

В АНО «Диалог» рассказали о новых медиа как точке пересечения госслужащих и блогеров

Директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Юлия Полетаева рассказала участникам ВЭФ о новых медиа как точке пересечения интересов госслужащих и блогеров

Рынок инфлюенс-маркетинга за последние пять лет вырос почти в 10 раз — до 16,4 миллиарда долларов, при этом 38,5 процента респондентов доверяют рекламе у популярных блогеров. Об этом в рамках ВЭФ на деловой сессии «Эволюция инфлюенсеров: следующее поколение» рассказала Юлия Полетаева, директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог».

Она отметила, что благодаря стремительному развитию цифровых коммуникаций все больше людей хотят попробовать себя в роли блогеров и стать как минимум локальными инфлюенсерами. Неудивительно, что сегодня в блогосферу активно заходят и госслужащие: они заводят профили в социальных сетях, проводят прямые эфиры, снимают личностный контент и делятся историями своих подписчиков.

«Представители власти становятся инфлюенсерами нашего времени. Руководители министерств и ведомств, губернаторы и главы городов — все они на своих местах выполняют роль полноценных СМИ, формирующих новостную повестку. Такая трансформация происходит благодаря новым стандартам работы госслужащих в соцсетях, и "Диалог" задает их с помощью методологической поддержки и регулярного рейтингования», — поделилась Юлия Полетаева.

Спикер добавила, что отдельным треком работы «Диалога» является создание и развитие современной среды блогеров-инфлюенсеров, вовлеченных в социальну-экономическую повестку и реализацию общественно значимых проектов. Для этого, в частности, совместно с платформой «Россия — страна возможностей» в 2021 году была запущена образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» — кузница новых цифровых кадров, продюсеров медиапроектов и специалистов в области госкоммуникаций, меняющих жизнь на местах к лучшему.

«Выпускниками программы стали уже более 280 человек, к концу года их число превысит 450. Многие из них в процессе обучения или после выпуска запустили собственные проекты в медиа и стали полноценными лидерами мнений в своих регионах. Через контент они трансформируют территорию, вместе с госслужащими участвуют в принятии решений и влияют на уровень доверия населения к власти», — добавила эксперт.

В пример Юлия Полетаева привела проект «Проверено Ямалом» — медиакейс выпускника «Мастерской новых медиа» Андрея Сыроватского. В рамках формата «народный контроль» он предлагал ямальцам присылать идеи продуктов и услуг, на которые они хотели получить честный обзор. Сегодня Андрей является специалистом Центра управления регионом ЯНАО и реализует проект школы блогеров, объединяющих юных инфлюенсеров северных регионов России.