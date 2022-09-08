Главу Российского союза студенческих организаций осудят за взятку сотруднику ФСБ

Главу Российского союза студенческих организаций осудят за передачу взятки сотруднику ФСБ

В Омске 41-летнего главу Российского союза студенческих организаций (РССО) Андрея Андриянова осудят за передачу взятки в размере 250 тысяч рублей сотруднику ФСБ. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, после того как в отношении Андриянова возбудили дело об отмывании денег и хищении 3,5 миллиона рублей при организации всероссийских молодежных мероприятий в Омском госуниверситете, он решил откупиться от силовиков. Для этого он положил деньги в коробку из-под шоколада и 2 декабря 2021 года передал их силовику на улице Ленина. После этого фигуранта задержали, так как передача взятки проходила под контролем оперативников.

По сведениям издания, по версии защиты главы РССО, Андриянов не знал о содержимом коробки и подарил ее сотруднику ФСБ, думая, что внутри лежит шоколад. Только после задержания он якобы понял, что в ней хранились сбережения матери.

Фигурант не признал вину ни по одному из уголовных дел.

Андрея Андриянов окончил химфак МГУ, после чего остался в вузе, заняв должность председателя студсовета. В мае 2011 года она стал соучредителем «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Тогда же создал всероссийскую общественную организацию РССО.