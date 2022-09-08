Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

Система электронного голосования адаптирована для людей с нарушениями зрения и моторики

Система электронного голосования адаптирована под специальные программы экранного доступа, которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с компьютером. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Для того чтобы проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре, москвичи с нарушениями зрения и моторики могут воспользоваться программами экранного доступа — скринридерами, — которые они применяют в обычной жизни. С их помощью можно перевести информацию, появляющуюся на экране, в речь. Система электронного голосования полностью совместима со скринридерами.

При онлайн-голосовании скринридеры озвучат текст, показанный на экране, обозначат активные кнопки, ссылки, поля для ввода информации и прочее. Благодаря им избиратели с ограниченными возможностями здоровья без посторонней помощи смогут узнать о порядке голосования и перечне кандидатов, за которых можно отдать свой голос. Программа также подскажет, сколько отметок максимально можно поставить в бюллетене. На голосование отводится час, именно столько времени будет доступен электронный бюллетень после открытия.

Впервые система электронного голосования была успешно совмещена с программами экранного доступа — скринридерами — в сентябре 2021 года при проведении выборов депутатов Государственной Думы. Тогда москвичи с ограничениями по здоровью получили возможность самостоятельно проголосовать онлайн.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября 2022 года. В голосовании могут принять участие жители всех районов Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО (здесь выбирать депутатов будут только в Троицке). Для того чтобы воспользоваться сервисом онлайн-голосования, нужно быть совершеннолетним и иметь полную учетную запись на mos.ru.

Подробно о том, как устроено электронное голосование, можно узнать в специальном разделе на mos.ru.

