ЦБ указал на риски самоизоляции финансовой системы

Набиуллина: самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина указала на риски самоизоляции финансовой системы. По ее словам, подобная тенденция может привести к снижению благосостояния россиян. Ее слова приводит РБК.

«Автаркия, самоизоляция — это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете», — подчеркнула она и добавила, что развитие должно продолжаться с интеграцией в международные рынки. «Разрыв с историческими партнерами, даже закрытие привычных для нас финансовых рынков — это не повод все побросать и сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать», — уверена глава ЦБ. При этом она согласилась, что внешние условия изменились и подходы нужно менять.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов озвучил формулу финансового суверенитета страны. По его словам, страна должна жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.