Стала известна причина отказа Тухеля от трансфера Роналду в «Челси»

Тухель отказался от трансфера Роналду в «Челси», чтобы не разрушать командный дух

Стала известна причина отказа бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в Twitter.

Тухель опасался, что переход португальского форварда негативно скажется на атмосфере в команде. Тренер считал, что это разрушит командный дух «Челси».

Об увольнении Тухеля клуб объявил 6 сентября. Сообщалось, что одной из причин отставки немецкого специалиста был его категорический отказ подписывать Роналду.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Роналду остается в команде. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что форвард понимает, каковы требования клуба, и рад остаться.

