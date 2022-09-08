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Стала известна причина отказа Тухеля от трансфера Роналду в «Челси»

Тухель отказался от трансфера Роналду в «Челси», чтобы не разрушать командный дух
Томас Тухель

Томас Тухель. Фото: David Klein / Reuters

Стала известна причина отказа бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в Twitter.

Тухель опасался, что переход португальского форварда негативно скажется на атмосфере в команде. Тренер считал, что это разрушит командный дух «Челси».

Об увольнении Тухеля клуб объявил 6 сентября. Сообщалось, что одной из причин отставки немецкого специалиста был его категорический отказ подписывать Роналду.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Роналду остается в команде. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что форвард понимает, каковы требования клуба, и рад остаться.

Ксения Курашкина
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