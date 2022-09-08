Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве отреагировали на запрет стран Балтии и Польши на въезд россиян

Цеков: РФ не будет испытывать неудобства из-за запрета стран Балтии на въезд россиян

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков назвал ожидаемым решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши ввести запрет на въезд россиян на свои территории. Об этом пишут «Известия».

По словам парламентария, эти страны «карликовые, шумливые, крикливые», им необходимо себя проявлять. Вместе с тем сенатор добавил, что подобное решение не доставит России неудобств. Скорее проблемы будут испытывать государства, которые ввели запрет, подчеркнул он.

«Конечно, большой вопрос — как они собираются жить дальше? Собираются сидеть на шее у Евросоюза, собираются жить за счет подачек, которые им сильные страны Евросоюза оказывают», — отреагировал Цеков, отметив, что реакция России должна последовать. Он посоветовал не закрывать въезд в Россию для граждан стран Балтии и Польши, чтобы они увидели, что россияне не испытывают к ним ненависти.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о запрете с 19 сентября въезда в страну гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он уточнил, что таким же образом поступят и другие страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Стали известны подробности о жертве резонансного убийства в Ялте
Россиянин выстрелил в бывшую жену в парикмахерской и попытался совершить суицид
Косторная рассказала о необходимости длительной реабилитации после операции
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.