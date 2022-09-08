В Москве отреагировали на запрет стран Балтии и Польши на въезд россиян

Цеков: РФ не будет испытывать неудобства из-за запрета стран Балтии на въезд россиян

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков назвал ожидаемым решение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши ввести запрет на въезд россиян на свои территории. Об этом пишут «Известия».

По словам парламентария, эти страны «карликовые, шумливые, крикливые», им необходимо себя проявлять. Вместе с тем сенатор добавил, что подобное решение не доставит России неудобств. Скорее проблемы будут испытывать государства, которые ввели запрет, подчеркнул он.

«Конечно, большой вопрос — как они собираются жить дальше? Собираются сидеть на шее у Евросоюза, собираются жить за счет подачек, которые им сильные страны Евросоюза оказывают», — отреагировал Цеков, отметив, что реакция России должна последовать. Он посоветовал не закрывать въезд в Россию для граждан стран Балтии и Польши, чтобы они увидели, что россияне не испытывают к ним ненависти.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о запрете с 19 сентября въезда в страну гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он уточнил, что таким же образом поступят и другие страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша.