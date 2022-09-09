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Россиянин описал Абхазию словами «за каждый шаг пытаются содрать деньги»

Читатель «Тонкостей туризма» посетил Абхазию и пожаловался на «космические» цены

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россиянин посетил Абхазию в седьмой раз и пожаловался на «космические» цены и низкий сервис. Отзыв молодого человека опубликован на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Единственным достоинством страны путешественник назвал «сказочно красивую» природу, все остальное он описал словами «отдых не для слабонервных». «После прохождения границы первым делом в Абхазии вас встречает хамство и обдираловка с трансфером. Цены ломят космические, — рассказал читатель портала. — Приготовьтесь к тому, что за каждый ваш шаг здесь будут пытаться содрать деньги».

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Кроме того, турист рассказал о сложностях с поиском места проживания. По его словам, хорошие условия в частном секторе — редкость. «Не видев жилья заранее, вы рискуете оплатить лачугу с клопами. Лучше всего в первый приезд в Абхазию помотаться пол дня, но найти хорошее жилье и потом только туда и ездить. Никогда не платите всей суммы вперед — если что случится, вам ее не вернут», — предупредил он.

Также не стоит покупать продуты на рынках, поскольку там отдыхающим продают все втридорога и подсовывают некачественный просроченный товар. «Что касается настоящего домашнего вина из хороших сортов винограда. Покупать его надо только в глухих, отдаленных от моря деревнях. В городах и на туристических маршрутах одна крашенная бодяга», — заключил он.

Ранее россиянин, побывавший на отдыхе в Лдзаа в Абхазии и в Батуми и Квариати в Грузии, назвал плюсы и минусы каждого курорта и выбрал лучший из них. Автор блога считает, что в обеих странах имеются проблемы с чистотой морской воды, поскольку местные власти не хотят строить очистные сооружения и грязные стоки часто сбрасываются в море. 

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Валентина Процкова
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