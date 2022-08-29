Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянин побывал на отдыхе в Абхазии и Грузии и выбрал лучший курорт

Автор блога на «Яндекс.Дзен» считает, что Абхазия превосходит Грузию по красоте и ценам

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Российский турист, побывавший на отдыхе в Лдзаа в Абхазии и в Батуми и Квариати в Грузии, назвал плюсы и минусы каждого курорта и выбрал лучший из них. Своим мнением он поделился в личном блоге «Не раз очарованный странник» на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога считает, что и в Абхазии, и в Грузии имеются проблемы с чистотой морской воды, так как в обеих странах местные власти не хотят строить очистные сооружения и грязные стоки часто сбрасываются в море. Так, турист вспомнил случаи отравления после купания на пляже в Лдзаа и в Квариати.

«Я бы назвал пляжи Лдзаа и Квариати родными братьями, но у них есть существенное различие. В Абхазии в советское время посадили вдоль берега шикарную сосновую рощу. К тому же внутри рощи существуют кафе, где можно не выходя из тени перекусить и выпить. И снова купаться в море. Можно весь день провести на пляже, читая книгу, купаясь и наслаждаясь жизнью», — оценил красоту абхазского побережья россиянин.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
Страна души. Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
Страна души.Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
4 апреля 2022

Тем не менее, путешественник отметил развитость курортной инфраструктуры Батуми, добавив, что «город современней, отели фешенебельнее, рестораны изысканнее». Минусами отдыха в Грузии для блогера стала застроенная береговая линия, высокие цены (на 20-30 процентов выше, чем в Абхазии), долгая дорога и прохождение границы.

«Если бы я хотел тихого уединенного отдыха на пляже, с книжкой, просто купаться и загорать, то однозначно бы выбрал Абхазию. Пляж в Лдзаа превосходит все виденные мной в Грузии, еда дешевле, цены на отели тоже ниже», — заключил турист.

Ранее в августе российская туристка побывала на отдыхе в Абхазии и оказалась полностью разочарована поездкой. Девушка осталась недовольна длинными очередями на КПП на границе, а также неуважительным отношением местных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России
Правительство Британии обвинили в замалчивании серьезной проблемы
Россиянин побывал на отдыхе в Абхазии и Грузии и выбрал лучший курорт
Россияне сравнили умственное развитие советских и современных детей
В Запорожье сравнили возможную аварию на АЭС с Чернобылем
В Москве загорелся научный центр хирургии имени Петровского
Пожилые супруги застряли в пустыне и погибли без воды, еды и горючего
Опытный садовод рассказал о подготовке дачных растений к зиме в сентябре
В России введут маркировку воды для детей
Боррель усомнился в поддержке ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.