Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Бывшего кавээнщика задержали за мошенничество

Экс-участника команды КВН «Азия MIX» Джуманалиева задержали в Киргизии за мошенничество

Кадр: ISHKER Бизнес и люди / YouTube

В Киргизии по подозрению в мошенничестве задержали бывшего участника команды КВН «Азия MIX» Марата Джуманалиева, более известного как Маратик. О задержании экс-кавээнщика сообщил Sputnik со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 («Мошенничество») УК КР были задержаны граждане КР "Д.М.С." и "С.А.К."», — сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

По данным источников издания, одним из задержанных за мошенничество в Бишкеке является Джуманалиев. Также отмечается, что инициалы Д.М.С. из сообщения Госкомитета нацбезопасности республики соответствуют фамилии, имени и отчеству экс-кавээнщика.

В ведомстве уточнили, что задержанные обманули гражданина России, гендиректора ОсОО «Спекулянт», пообещав решить вопросы в правоохранительных органах. За содействие они получили крупную сумму, но услугу не выполнили. Кроме того, не исполнив ранее данных обещаний, они угрожали родственникам потерпевшего личными связями с высшим руководством республики, а также личным знакомством с сыном председателя Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Задержанные уже дали признательные показания.

Джуманалиев — бывший участник команды «Азия MIX», представляющей Киргизию. В команду он попал по приглашению друга, капитана команды Эльдияра Кененсарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.