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Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета

Синоптик Шувалов допустил приход бабьего лета в Центральную Россию после 19 сентября

Фото: Unsplash

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в России наступит бабье лето. Об этом он высказался в интервью радио Sputnik.

Шувалов назвал сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию и допустил, что это произойдет после 19 сентября.

«Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», — спрогнозировал синоптик.

С 12 сентября воздух начнет прогреваться до 14-16 градусов тепла, а ночью опускаться до пяти-семи градусов. Эти показатели близки к климатической норме. Эксперт напомнил, что осенью эти значения резко понижаются.

«Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец назвал сроки улучшения погоды в Москве. По его словам, с пятницы, с 9 сентября, погода в столице станет теплее.

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Марина Совина
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