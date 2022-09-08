Синоптик назвал сроки улучшения погоды в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что с 9 сентября погода в Москве станет теплее

С пятницы, 9 сентября, погода в Москве улучшится — в городе потеплеет, осадки также маловероятны. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит РИА Новости.

«В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 1-3, по области минус 1 — плюс 4, днем плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14», — объяснил синоптик.

В выходные, по словам специалиста, благодаря повышенному фону атмосферного давления осадки маловероятны. При этом с понедельника в столицу вернутся холодная погода и осадки. Тишковец также отметил, что период потепления вряд ли можно считать бабьим летом, так как для него нужно не менее пяти-семи суток солнечной, теплой и сухой погоды.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала приход подобия бабьего лета в Москву. По ее словам, 15, 16, 17 сентября погода будет комфортной, воздух прогреется до 17-18 градусов.